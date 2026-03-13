Cavese, Lamberti sempre più accessibile: completata la pavimentazione tattile Lo stadio come luogo di inclusione: disponibile il percorso per i tifosi non vedenti o ipovedenti

Inclusione, partecipazione e accessibilità. La Cavese tende la mano ai tifosi meno fortunati. La grande attenzione verso il sociale del club blufoncè si è tramutata nell’ultima iniziativa completata nelle scorse ore: al Simonetta Lamberti infatti sarà disponibile una nuova pavimentazione tattile dedicata alle persone non vedenti e ipovedenti all’interno dello stadio cittadino, un importante passo avanti verso uno sport sempre più accessibile e alla portata di tutti. Un risultato possibile con il coinvolgimento di tanti e diversi attori del territorio, uniti da un obiettivo comune: rendere lo stadio un luogo sempre più accogliente per tutti i tifosi.

Al fianco della Cavese, fondamentale e prezioso il ruolo dalla Fondazione Giona, che con grande generosità ha realizzato centinaia di calendari solidali, che ritraevano i protagonisti biancoblu della passata stagione. Grazie agli introiti raccolti è stato possibile realizzare la pista tattile, con il supporto dell’azienda Tanimi Costruzioni dello storico dirigente metelliano Riccardo Tanimi, che ha curato materialmente l’installazione della pavimentazione tattile all’interno dello stadio, incollando e posizionando i percorsi sensoriali che oggi rappresentano una nuova opportunità di accesso per i tifosi non vedenti.