Calcio a 5, al Palasele è tempo di derby: la Feldi Eboli sfida Napoli Sfida chiave questa sera. Caponigro: "Servirà una grande gara per vincere"

Prima il campionato, poi la Coppa Italia. Da poche ore la Feldi Eboli ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei Quarti di Finale di Coppa Italia che scatteranno il prossimo 25 marzo ad Ancona. Dal sorteggio di questa mattina le volpi ebolitane hanno scoperto che non solo saranno nella gara inaugurale della competizione, ma che si ritroveranno subito in un derby da dentro o fuori contro il Napoli Futsal. Questa sera però sarà già tempo di derby: alle ore 20:30 al Palasele, le foxes sfidano gli azzurri per la 23esima giornata Serie A Kinto. Una gara di campionato che mette in palio 3 punti pesanti ma che naturalmente non può che catapultare già con il pensiero alla sfida di Coppa Italia tra le ultime due squadre capaci di vincerla.

Un antipasto di quella che sarà una sfida al cardiopalma, ma che già domani sera regalerà le prime forti emozioni. Si affrontano la terza e la quarta forza del torneo, classifica alla mano, il Napoli con una vittoria al Palasele avrebbe la possibilità di scavalcare la Feldi in classifica e dare anche un colpo morale in vista della sfida di coppa. Tra la sfida in programma domani al Palasele e quella ad Ancona il prossimo 25 marzo, ci sarà solo un’altra partita di mezzo: per la Feldi la trasferta a Pomezia, per il Napoli l’impegno casalingo contro il Mantova.

Poco più di una settimana e le due squadre saranno già di nuovo sul parquet a sfidarsi, ma domani sera le volpi hanno l’obbligo di dare continuità alla splendida vittoria ottenuta contro i campioni d’Italia della Meta Catania, completando così il trittico di gare casalinghe nel migliore dei modi. Lo sa bene Vincenzo Caponigro, colonna della Feldi Eboli che nelle sfide contro il Napoli si è sempre distinto come uno dei più attivi e decisivi. Intervenuto nella classica conferenza stampa prepartita ha sottolineato come la coppa non debba distrarre dagli obiettivi in campionato: “Abbiamo fatto due grandi partite davanti al nostro pubblico, vogliamo continuare così. Le nostre parole d’ordine sono positività ed energia, anche nei momenti più complicati cerchiamo sempre di guardare il buono e questa ci da la forza di reagire anche ai momenti più difficili. Contro il Napoli sarà una grande gara, loro hanno grandi individualità ma abbiamo l’obbligo di imporre il nostro gioco e fare la nostra partita. L’obiettivo è provare ad arrivare in testa alla fine del girone di ritorno, per questo abbiamo bisogno del Palasele e dei nostri tifosi”.