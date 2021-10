Incidente sul lavoro: ferito un operaio a Pellezzano Si trova ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona

Momenti di paura ieri a Pellezzano, ancora un incidente sul lavoro: un operaio di un’azienda è stato investito da un furgone in retromarcia. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d’Aragona. Il lavoratore ha riportato diverse escoriazioni e contusioni a seguito dell’impatto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Mercato San Severino.