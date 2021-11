Pagani, tragedia nella Basilica di Sant'Alfonso: si spara in chiesa e muore Chiuso il luogo di fede, comunità sotto choc: indagano i carabinieri

Tragedia nel pomeriggio a Pagani dove un uomo si è tolto la vita all'interno della Basilica di Sant'Alfonso. Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto all'interno dei locali quando non c'era nessuno.

E lì avrebbe deciso di farla finita, sparandosi un colpo di pistola al volto. Ad accorgersi di quanto accaduto, alcuni fedeli che nel frattempo erano entrati per la messa pomeridiana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici del 118, che lo hanno caricato in ambulanza in direzione ospedale di Nocera Inferiore.

Per il malcapitato - un uomo di mezza età - non c'era però più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dal colpo d'arma da fuoco. L'accesso alla Basilica di Sant'Alfonso è stato interdetto per consentire i rilievi da parte dei carabinieri. Sotto choc la comunità dei fedeli paganesi.