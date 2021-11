Movida violenta a Nocera: feriti un 16enne e un 40enne Rissa tra ragazzini, volano calci e pugni

Movida violenta nel weekend a Nocera Inferiore. Nella notte tra sabato e domenica tre ragazzi provenienti da Sarno sono stati prima bloccati e poi insultati da alcuni coetanei del posto. Dalle parole si è passati ai fatti, con pugni, spintoni e calci. Un 16enne per difendere un suo amico sarebbe stato colpito più volte al volto. L’allarme è stato lanciato da alcuni commercianti di Corso Vittorio Emanuele II. Non vi sarebbe però stata nessuna denuncia alle forze dell'ordine. La stessa notte un 40enne sarebbe stato colpito alla testa, a trovarlo in stato confusionale e ubriaco le forze dell'ordine che stanno indagando per cercare di ricostruire quanto accaduto.