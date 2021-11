Costiera: muore giovane centauro, è finito con la moto sotto la ruota di un bus La tragedia tra Maiori e Minori, inutili i soccorsi

Incidente mortale in Costiera Amalfitana sulla statale 163, tra i comuni di Maiori e Minori, intorno alle 16 di oggi pomeriggio, nei pressi di Capo D'Orso. Un motociclista che viaggiava in direzione Salerno si è scontrato nei pressi di Erchie, per cause ancora non chiare, con la sua moto contro un bus di linea della Sita che proveniva dalla direzione opposta.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che il centauro, un 31enne di Battipaglia, sia morto dopo essere stato schiacciato dalla ruota anteriore destra del bus. Per il giovane non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Su posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Amalfi per i rilievi. Il 30enne è stato recuperato dai vigili del fuoco che hanno lavorato 40 minuti per estrarre il corpo ormai senza vita da sotto al bus.

In tilt il traffico veicolare in entrambe le direzioni, molti automobilisti sono scesi dalle loro vetture a poca distanza dal luogo dell'incidente. Dolore e sconcerto nella Divina, solo un mese fa l'incidente che cosò la vita alla 17enne Fernanda Marino, originaria di Positano. La ragazza si scontrò frontalmente con il suo scooter contro un minivan turistico. Era diretta a scuola a Sorrento.