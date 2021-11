Incidente tra Baronissi e Salerno, scontro tra due mezzi pesanti: un ferito Sul posto forze dell'ordine, Anas e 118. Traffico interdetto

Paura lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Questa mattina si è verificato un incidente in direzione sud, all'altezza del km 3,700, tra Baronissi e Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento due mezzi pesanti si sono scontrati e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell'Ordine e del 118 per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Il transito nella zona è stato temporaneamente interdetto, si registrano code e rallentamenti. Al momento viene consigliata l'uscita agli svincoli di Fisciano e Baronissi.