Nocera Inferiore, choc in centro: 55enne ferito con un colpo di pistola Fermato il 70enne che ha esploso il colpo d'arma da fuoco, indagini in corso della Polizia

E' sfociata nel sangue una lite avvenuta questa mattina a Nocera Inferiore. Il bilancio finale è di un 55enne ferito alla mano da un colpo di pistola ed un 70enne fermato dagli agenti della Polizia di Stato. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del locale commissariato, la contesa ha visto protagonisti due uomini residenti nello stesso quartiere a Nocera Inferiore.

Inizialmente il 55enne ed il 70enne si sarebbero "confrontati" in un'altra zona della città rispetto a quella dove, poi, è stato esploso il colpo d'arma da fuoco. A distanza di una mezz'ora rispetto alla prima discussione, i due uomini si sono incrociati nuovamente in centro, dove il 70enne si è presentato armato. Alla vista del '"rivale" ha premuto il grilletto ma, considerata la poca distanza, ha colpito soltanto alla mano il 55enne. Il "pistolero", invece, è stato accerchiato dai presenti che sono riusciti a disarmarlo e ad evitare conseguenze peggiori. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il 70enne è stato fermato dai poliziotti che, diretti dal vice questore Aniello Ingenito, sono al lavoro per ricostruire la dinamica.