Blitz di Procura e Dda, il sindaco di Scafati ringrazia la magistratura Salvati: l'operazione dimostra che su può combattere e vincere contro la criminalità e l'illegalità

“A nome dell’intera città di Scafati e mio personale voglio esprimere il più sincero ringraziamento alla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, al comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Gianluca Trombetti, per l'importante operazione messa a segno ieri mattina, che ha consentito di consegnare alla giustizia 21 persone ritenute responsabili di estorsioni e danneggiamenti nei confronti di imprenditori e commercianti del nostro territorio". Il sindaco di Scafati commenta così l'operazione che ha sgominato il sodalizio criminale Buonocore-Matrone.

"Un plauso doveroso va ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore e al loro comandante, il tenente colonnello Rosario Di Gangi, che insieme ai carabinieri della tenenza di Scafati, diretti dal tenente Gennaro Vitolo, hanno lavorato per mesi, con pazienza e certosina professionalità, per far luce sull’organizzazione criminale che aveva ripristinato il business delle estorsioni in città, con la ferma intenzione di garantire legalità e sicurezza ai cittadini. Grazie ancora a tutti coloro, che a diverso titolo, hanno contribuito a portare a termine questa operazione, dimostrando che si può combattere e vincere contro la criminalità e l’illegalità diffusa. Continueremo ad operare sempre al fianco delle forze dell’ordine per supportare il loro lavoro, insieme, dalla stessa parte, a difesa del territorio", le parole del primo cittadino scafatese.