Donati alla Caritas i capi d'abbigliamento sequestrati dalla Gdf Scarpe e borse contraffatte destinate ai più poveri

Capi d'abbigliamento sequestrati nel corso degli ultimi due anni e destinati alla distruzione sono invece diventati un aiuto per le persone in difficoltà. La guardia di finanza della tenenza di Vallo della Lucania ha donato oltre 500 articoli - tra scarpe e borse - alla Caritas territoriale.

Il via libera della magistratura ha consentito il riuso dei prodotti, destinati ad associazioni di volontariato che lo metteranno a disposizione di persone bisognose.

Non solo. In vista delle festività, le fiamme gialle hanno previsto anche la donazione di panettoni da distribuire alle famiglie in difficoltà.

"Un segno di forte vicinanza da parte delle fiamme gialle, in ordine al quale lo stesso vescovo di Vallo della Lucania, monsignor Ciro Miniero, nel presenziare al momento della consegna, ha inteso rivolgere parole di profondo apprezzamento e gratitudine - si legge nella nota stampa diffusa dalla finanza di Salerno -. Sentimenti, questi, condivisi anche dal direttore della Caritas diocesana, don Aniello Adinolfi. L’iniziativa testimonia infatti come l’azione del Corpo vada spesso anche al di là delle ordinarie attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari, per perseguire più ampi fini sociali".