Trovati in un furgone con chiavi false e grimaldelli: denunciati 2 italiani Si tratta di un 63 e un 38, quest'ultimo è stato arrestato per una precedente condanna

I carabinieri della Stazione di Campagna, durante un consueto controllo alla circolazione stradale, hanno fermato e ispezionato un Fiat ducato con a bordo due uomini italiani di 63 e 38 anni, originari di Napoli ed entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I due sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, erano a bordo del mezzo e la coppia non avrebbe saputo giustificarne la presenza.

All’interno del ducato sarebbero state trovate inoltre due cisterne vuote da 1000 litri che – per i militari - sarebbero state utilizzate per qualche furto. Oltre alla denuncia il 38enne è stato portato in carcere a Fuorni perché su di lui era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Macerata per una rapina messa a segno nel 2013. Il 63enne, invece, è stato anche segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di 0,2 g di cocaina.