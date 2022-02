Spari a Nocera, il sindaco: "La domanda di sicurezza è sempre più urgente" L'appello: “Bisogna fermare questa pericolosa crescita”

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato è intervenuto sull'ultimo atto violento verificatosi nella sua città, gli spari contro una vetrata di un bar poco distante dall'ospedale. "Ancora un episodio grave in poco tempo – ha precisato la fascia tricolore -. Abbiamo incontrato appena pochi giorni fa il Prefetto e le Forze dell'ordine in un Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica richiesto dopo l'episodio di una bomba esplosa nella notte e due gravi aggressioni ai danni di ragazzi.

La domanda di sicurezza dunque si rafforza nella sua urgenza. Chiedo a nome dell'intera città risposte rapide ed efficaci. È una urgenza alla quale non possiamo in alcun modo venir meno. Bisogna fermare questa pericolosa crescita. Siamo a fianco delle autorità inquirenti. E sollecitiamo nuovamente la collaborazione della società civile".