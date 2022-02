Nocera Inferiore: fori di proiettili all'ingresso di un'azienda Sul caso indagano i carabinieri

I carabinieri di Nocera Inferiore hanno notato la presenza di fori di proiettili all'ingresso di un'azienda in via D'Alessandro. La ditta produce dei macchinari per l'industria agroalimentare. Non si esclude si possa trattare di spari non recenti, comunque, nonostante nessuno abbia sporto ancora denuncia, del caso si stanno occupando i militari guidati dal colonnello Rosario Di Gangi.