San Pietro al Tanagro: 5 denunce per detenzione di stupefacenti ed armi In azione i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina

In tre distinte attività, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina e della Stazione Carabinieri di Polla hanno denunciato alla procura del tribunale di Lagonegro quattro persone, perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ed armi improprie. Una persona è stata invece segnalata come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura di Salerno. Il 4 febbraio 2022, a Polla, i carabinieri della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un 46enne di San Pietro al Tanagro che, aggirandosi per le vie del centro, ha attirato l’attenzione dei militari.

Dopo una accurata perquisizione personale sono state trovate dai carabinieri due bustine con all’interno 0,7 grammi di “marjuana”. Il 46enne è stato segnalato quale assuntore. Il 5 febbraio, sempre a Polla, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sala Consilina, hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo due persone, un 53enne ed un 57enne entrambi di Polla.

I due, con precedenti di polizia, dopo la perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti 3 grammi di eroina e sono stati denunciati. Analogo episodio si è verificato il 7 febbraio a Padula, quando i militari del Nucleo Radiomobile, durante il controllo di un’auto con a bordo un 23enne di Sala Consilina ed una 23enne di Montesano Sulla Marcellana li hanno trovati in possesso di 4 involucri contenenti eroina, cocaina e hashish per un peso complessivo di grammi 4.

All’interno dell’abitacolo della vettura, di proprietà del 23enne, sono stati trovati anche due coltelli a serramanico ed uno sfollagente telescopico. I due sono stati denunciati.