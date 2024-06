Salernitana, weekend decisivo: si attende l’offerta di Brera Holdings Iervolino aspetta di conoscere se e quale sarà la proposta a stelle e strisce

La casella pec della Salernitana resta vuota. Il club granata attende una comunicazione per poter vedere materializzarsi la possibile offerta di Brera Holdings per l’acquisizione della società. Attende Danilo Iervolino, bramoso di conoscere se davvero le settimane di interessamenti e di valutazione dei conti granata verranno quantificati trasformandosi in una proposta. Quale sarà l’importo? Il patron resta fermo sulla valutazione di 25 milioni di euro per dire addio. Non solo soldi però, anche la volontà di conoscere progetti e strategie economiche e sportive come testimonianza anche della forza e della solidità del fondo che da quasi un mese ormai è sintonizzato sulle frequenze granata. Contatti informali fra le parti parlano di offerta in fase di preparazione. Gli uffici milanesi della Brera Holdings restano in silenzio, informati dal lavoro che viene svolto direttamente in America.

L’attesa tiene in standby la Salernitana ma soprattutto ora lascia anche la piazza con il fiato sospeso. C’è fermento, volontà di conoscere quale sarà il futuro e soprattutto chi saranno i protagonisti di un percorso che dovrà mettersi alle spalle il fallimento sportivo dello scorso campionato e lanciare segnali concreti. Bisognerà ancora aspettare qualche giorno, prima del via libera al nuovo progetto granata.