Tragedia a Nocera Inferiore: 24enne trovato morto in casa dai genitori E' probabile che sia stato colto da un malore mentre dormiva

Dramma a Nocera Inferiore. Nella giornata di ieri un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. A fare la tragica scoperta i genitori. Ancora non si conoscono le cause del decesso, è probabile che sia stato colto da un malore mentre dormiva in camera da letto. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sarà decisivo l’esito dell’autopsia per risalire alle cause del decesso. Dolore per l'intera comunità.