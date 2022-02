"Donna aggredita negli uffici del Piano di zona di Nocera", la denuncia di PaP La signora, mamma di un ragazzo disabile, sarebbe stata presa picchiata da un impiegato comunale

Arriva da Potere al Popolo dell'Agro Nocerino- Sarnese la denuncia di una grave aggressione avvenuta all'interno degli uffici del piano di zona del Comune di Nocera Inferiore. Vittima una donna, Annamaria Pepe, che sarebbe stata presa a calci e pugni da un impiegato comunale. A raccontare quanto accaduto proprio la signora Pepe attraverso un video pubblicato via social dalla pagina di Potere al Popolo.

Un'aggressione violentissima, avvenuta il 16 febbraio, che avrebbe causa alla donna un trauma cranico, facciale, nasale, diverse ecchimosi su tutto il corpo e grossi problemi alla vista. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i sanitari.

"La signora è mamma di un ragazzo disabile gravissimo. Mercoledì mattina si è recata presso gli uffici del Piano di Zona – dopo tentativi telefonici e in presenza che andavano avanti da settimane – per ottenere un incontro con le assistenti sociali e recuperare copia della documentazione riguardante il proprio figlio disabile che da ben 2 anni non percepisce assegni di cura - si legge nel comunicato - Impossibile non restare sconvolti ascoltando il racconto di tanta inutile e ingiustificata violenza e quello che davvero non riusciamo a sopportare è che sia nell'immediato, sia nei giorni successivi, nessuna delle assistenti sociali, né tanto meno la dirigente del Piano di Zona, l'assessore alle Politiche Sociali, il Sindaco (che abbiamo messo al corrente di questa aggressione), si sia degnato di contattare la signora per chiederle notizie riguardo il suo stato di salute, per rassicurarla, per darle il supporto di cui necessita."

"Ma com'è possibile tanta indifferenza? E com'è possibile che un uomo così violento si trovi in un ufficio pubblico e a contatto diretto con le persone? Siamo sicuri che la giustizia farà il proprio corso, ma nel frattempo ci auguriamo di vedere i rappresentanti delle nostre istituzioni locali al fianco della signora che ha subito questa gravissima aggressione, fornendole l'immediato supporto morale e sanitario che merita", concludono da Potere al Popolo.

Sulla vicenda faranno luce le immagini di videosorveglianza attualmente al vaglio della polizia.