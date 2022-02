Nocera, donna aggredita al Piano di Zona: "Quanto accaduto non resterà impunito" Aperto procedimento disciplinare a carico del dipendente comunale. Le parole del sindaco Torquato

Aggressione negli uffici comunali del Piano di Zona di Nocera Inferiore. Dopo la denuncia della signora Anna Pepe è stato aperto un procedimento disciplinare a carico del dipendente che avrebbe sferrato calci e pugni alla donna.

La signora Pepe ha raccontato la sua versione dei fatti tramite un video diffuso dalla pagina social del gruppo Potere al Popolo. Secondo quanto dichiarato, la donna, madre di un disabile, si era recata negli uffici comunali per richiedere dei documenti. La situazione sarebbe poi sfuggita di mano quando la donna, che ammette anche di aver alzato i toni, avrebbe sferrato uno schiaffo a un dipendente comunale dopo che questi l’avrebbe apostrofata.

Stando a quanto raccontato, l’uomo si sarebbe poi scagliato contro la signora Pepe, malmenandola. Il tutto è stato registrato dalle telecamere attive che sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Anche il sindaco Manlio Torquato si è espresso in merito alla faccenda.

"Appena sono stato informato dal legale della Signora Pepe (la donna aggredita da un usciere comunale, qualche giorno fa), ho espresso, suo tramite, solidarietà e l'immediata condanna per l'accaduto e ho garantito che avremmo attivato un procedimento disciplinare severo, ma a norma di legge e cioè nel rispetto di tutto quanto questa prevede, garanzie comprese. Diversamente sfoceremmo nell' arbitrio. Qualunque cosa possa mai essere accaduta nulla giustifica quanto la signora ha subito", le parole del primo cittadino che ha affidato ai social la sua riflessione.

"E, rientrato solo oggi in città, ho inteso rendere pubbliche scuse, in TV, a nome del Comune, ad una persona che oltre a quanto accaduto, porta con sé già una sofferenza, quella che ha gli occhi buoni di suo figlio e del fedele labrador che lo accompagna. Di chi si trattasse (della sua identità, cioè) l'ho appreso solo oggi. Ed oggi stesso infatti ho sentito la Signora cui ho manifestato qualcosa in più che una mera vicinanza morale, ma la garanzia che quanto accaduto non resterà senza conseguenze. Anche nei confronti di chi, se presente, poteva intervenire ma non lo ha fatto. Ne va qualcosa in più della credibilità del Comune come istituzione al servizio dei cittadini", continua la fascia tricolore.

Il sindaco vuole poi sottolineare: "Qui il Piano di Zona non c'entra. Ne' tutta la bagarre di tentativi retorici e di strumentalizzazioni che, qualcuno, prova ad accarezzare. Garantiamo che quanto accaduto se confermato non resterà impunito. Per il resto la signora ha il mio numero personale. Come tanti, quasi tutti, a Nocera. Sanno che rispondo. Sempre".