Uomo muore soffocato da un bocconcino: tragedia a Nocera Inferiore La vittima è un noto sindacalista di 66 anni. Inutili i soccorsi

Muore soffocato da una piccola mozzarella. Tragedia, ieri sera, a Nocera Inferiore. Un destino assurdo ha portato via un noto personaggio nocerino, si tratta di Ernesto Manzo, ex consigliere comunale e sindacalista, sempre in prima linea per il riconoscimento dei diritti di braccianti e lavoratori agricoli.

Nonostante l'immediato arrivo dei sanitari del 118 e i tentativi di rianimarlo, per Manzo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in un caseificio a fare compere. Avrebbe poi assaggiato un bocconcino e il pezzo di mozzarella gli sarebbe stato fatale, ostruendo le vie respiratorie, soffocandolo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Sgomento nella comunità dove, in poco tempo, la notizia si è diffusa. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando.