Detenzione e spaccio di droga: arrestato 27enne a Nocera Inferiore Aveva in casa 90 grammi di cocaina e 9mila euro in contanti

Scoperto in casa con droga e 9 mila euro contanti. Sono scattate le manette per P.G., 27enne originario di Pagani arrestato dagli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore, nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, durante il controllo presso il suo domicilio, all’arrivo dei poliziotti, stando a quanto riportato dagli agenti, ha gettato dalla finestra una busta, successivamente recuperata.

All’interno sono state trovate diverse scaglie derivate da una pietra di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

E’ quindi scattata la perquisizione domiciliare. A casa dell’uomo sono stati trovati altri 90 grammi di cocaina,

riposta in diverse buste di plastica termosaldate nascoste in diversi punti dell’abitazione e alcuni grammi di sostanza da taglio (mannite), nonché di due bilancini di precisione.

Sequestrati anche 9mila euro, in banconote di vario taglio, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. P.G. è stato quindi arrestato per detenzione e spaccio di droga, si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.