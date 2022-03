Vallo della Lucania, denunciato uno degli aggressori dello studente 15enne L'aggressione è avvenuta lunedì mattina a poca distanza dal centro cittadino

E’ stato denunciato un ragazzo ritenuto responsabile dell’aggressione dello studente 15enne di Vallo della Lucania. E’ stato fermato ieri mattina nel centro di Vallo dai carabinieri, diretti dal maggiore Annarita D’Ambrosio, il presunto aggressore, trovato anche in possesso di un coltello a seguito di perquisizione.

Una pronta risposta da parte dei militari dell’Arma a seguito di quanto accaduto lunedì mattina ai danni del 15enne studente. L’attività investigativa prosegue per dare un volto e un nome anche al secondo aggressore. L’aggressione di lunedì mattina è avvenuta lontano dall’istituto scolastico frequentato dal quindicenne. Precisamente è stato sorpreso dai due aggressori nei pressi del parcheggio comunale, in via Passariello, situato a pochi passi dal centro cittadino. Alla base dell’aggressione il tentativo da parte dei due uomini di derubare lo studente.