Paura a Eboli: in fiamme un deposito, sul posto i vigili del fuoco Si indaga per risalire alle cause del rogo

Paura nel pomeriggio di oggi a Eboli per un incendio che si è sviluppato in via Cupe Inferiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 automezzi della squadra di Giffoni e 2 automezzi ed il supporto di 2 autobotti. A prendere fuoco un deposito, con notevole rilascio di prodotti di combustione in atmosfera. L' intervento di uomini e mezzi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno ha reso possibile il confinamento dell’incendio sul posto. Dopo aver messo in sicurezza l’edificio i caschi rossi hanno operato un attacco diretto al rogo sopprimendolo in poco tempo, limitando il rilascio in atmosfera di ulteriori prodotti di combustione. Il coordinatore della sala operativa provinciale dei vigili del fuoco ha inoltre contattato l’Arpac per i rilievi ambientali di competenza. Al termine delle operazioni di spegnimento, smassamento e raffreddamento è stato interdetto l’accesso alla struttura inibendo gli accessi con transennamento. Sulle cause dell'incendio indagano le forze dell'ordine.