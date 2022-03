Paura a Pellezzano, vasto incendio in zona Capezzano: paura tra i residenti Il sindaco Morra dispone dei turni tra i volontari della Protezione Civile per monitorare il rogo

Paura a Pellezzano. Nella serata un vasto incendio è scoppiato alla frazione di spegnimento.

Sul posto, sin dal momento in cui è stato segnalato il rogo, stanno operando i vigili del fuoco che coordinano le fasi dello spegnimento mediante il proprio dos (direttore delle operazioni di spegnimento), i volontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie", i vigili urbani, i carabinieri della locale stazione e gli operai dello SMA Campania.

Il forte vento ha complicato l'intervento degli operatori sul posto. Le fiamme, infatti, spinte dal vento hanno dato origine ad altri roghi in diversi punti della zona interessata. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

"Ringrazio i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Municipale, i carabinieri della locale stazione, i voontari della Protezione Civile "S. Maria delle Grazie" e gli operatori dello SMA Campania - ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - per l'impegno che sin da oggi pomeriggio stanno mettendo in campo per cercare di domare il rogo verificatosi in località Capezzano. Per tenere la situazione sotto controllo, ho disposto che fossero organizzati dei turni tra i volontari della Protezione Civile per monitorare l'incendio ed evitare che le fiamme possano avvicinarsi alle civili abitazioni causando un pericolo per i residenti".

Le operazioni, dunque, proseguiranno per tutta la notte nella speranza che il rogo possa essere domato in breve tempo.