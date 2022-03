Nocerina, inchiesta ristori: nuova proprietà pronta a costituirsi parte civile «La nuova dirigenza non ha nessun tipo di rapporto con il precedente management»

La nuova proprietà della Nocerina potrebbe costituirsi parte civile contro la precedente gestione in merito alla vicenda dei ristori del decreto Cura Italia. La vicenda, dopo il procedimento sportivo, è finita al vaglio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha chiesto ed ottenuto il sequestro di 100mila euro per false dichiarazioni. I rappresentanti della nuova proprietà - subentrata da pochi mesi - in una nota diffusa hanno voluto precisare che «la nuova dirigenza non ha nessun tipo di rapporto con il precedente management del club interessato dalle indagini. L’attuale proprietà ritenendosi comunque danneggiata dalla vicenda e visto il clamore mediatico che la stessa ha suscitato, ha dato mandato ai suoi legali di seguire l’evolversi dell’inchiesta e di provvedere conseguentemente. Pertanto non si esclude un’eventuale costituzione di parte civile, per salvaguardare l’immagine della società e dei nuovi imprenditori proprietari della stessa».