Tragedia nella notte, auto si schianta contro i caselli di Nocera: muore giovane Dopo l'impatto la vettura è stata avvolta dalle fiamme, sul posto i vigili del fuoco

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo sull’autostrada A3 Salerno – Napoli, in direzione Nord. E' accaduto verso l'1.30.

Una Fiat 500 si è schiantata contro il muro di contenimento dei caselli autostradali di Nocera Inferiore. Lo scontro è stato fatale per il giovane alla guida, un 28enne originario di Torre Annunziata. Dopo l'impatto la vettura è stata avvolta dalle fiamme, si è reso quindi necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: troppo violento l’impatto con la protezione in cemento, avvenuto probabilmente a velocità elevata. Il giovane è, probabilmente, morto sul colpo. Si trova ora all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Traffico rallentato e lunghe code si sono registrate fino alle quattro del mattino per consentire i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’impatto da parte delle forze dell'ordine. In corso gli accertamenti della polizia di Angri.