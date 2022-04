Terrore a Nocera Superiore, maxi-incendio nel deposito di una ditta I vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme raggiungessero le case, indagini in corso

Un maxi-incendio si è sviluppato nella tarda mattinata nel deposito della ditta “Sud Frutta Nocerina”, in via Case Vecchie, nel comune di Nocera Superiore. La struttura, che si estende su una superficie di circa 600 metri quadri, viene utilizzata da diverse attività commerciali. Le fiamme si sono propagate in poco tempo, attingendo mobili, materiale plastico e vari automezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre provenienti dai comandi di Nocera Inferiore, Mercato San Severino ed Afragola e diversi automezzi e autobotti. L'intervento dei caschi rossi ha permesso di circoscrivere il rogo ed evitare che mettesse a rischio le abitazioni presenti nelle vicinanze. Dopo aver messo in sicurezza gli edifici, i vigili del fuoco hanno operato un attacco diretto, riuscendo a sopprimere l'incendio in poche ore. Il coordinatore della sala operativa ha contattato l'Arpac per i rilievi ed il monitoraggio ambientale. L'ingresso all'azienda è stato interdetto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per capire i motivi che hanno provocato l'incendio. Dai primissimi elementi pare che si sia trattato di un evento accidentale ma i militari dovranno comunque effettuare rilievi per poter avere un quadro definitivo ed escludere la pista dolosa.