Praiano, 21enne trovato in possesso di marijuana: arrestato L'attività è stata effettuata durante un servizio di controllo del territorio

I carabinieri della Compagni di Amalfi nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto un 21enne originario della Costiera resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L’operazione, condotta dalla Stazione di Positano, è stata eseguita durante un servizio di perlustrazione nel comune della Divina, dove da un po’ di tempo i militari dell’Arma avevano notato che alcuni giovani usavano radunarsi nei pressi della locale chiesa di Costantinopoli.

Giunti nella zona hanno scovato infatti alcuni ragazzi, uno dei quali si stava allontanando con fare sospetto. Immediatamente gli operanti lo hanno fermato per un controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di una piccola quantità di erba. I carabinieri hanno così deciso di perquisire anche l’abitazione del giovane, dove, occultata in un cassetto ed all’interno di alcuni vasetti, è stata trovata ulteriore marijuana, per complessivi 60 grammi, oltre alla somma di 550 euro ritenuti dagli inquirenti provento dell’attività di spaccio. Il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto, ed una volta ultimate le formalità di rito è stato portato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Salerno.