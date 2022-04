Nocera, colpo di pistola esploso in un cantiere, il sindaco: è allarme "Chiederò un incontro con il prefetto e le forze dell'ordine"

Ennesimo episodio criminale nell'agro nocerino. Un colpo di pistola è stato esploso contro un escavatore situato in via Napoli, a Nocera Inferiore. Il mezzo è di una ditta incaricata impegnata in alcuni lavori. Torna la violenza dopo le bombe carte e i colpi d’arma da fuoco rivolti alle attività commerciali del territorio, indagano i carabinieri. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Manlio Torquato: “In attesa dello sviluppo delle indagini, il progredire di episodi simili ci allarma notevolmente. Ci preoccupa ulteriormente in ragione della pioggia di finanziamenti e dei relativi appalti che, di qui a breve, al termine del mio mandato, arriverà in città, grazie ai fondi del Pnrr acquisti o acquisendi da questa Amministrazione, e che troveranno futura gestione al termine della tornata elettorale.

In questa direzione di massima attenzione vanno anche le parole del Ministro per il sud Carfagna e della Procura Distrettuale Antimafia delle scorse settimane, giustamente preoccupata per gli appetiti criminali e del loro possibile interessamento agli appalti pubblici” precisa la fascia tricolore che aggiunge: “al fine di preventivare, fin da subito, ogni miglior azione a tutela della legalità, l’Amministrazione avvierà mio tramite una richiesta di incontro presso la Prefettura, anche con le Forze dell’Ordine. La finalità è quella di avviare ogni possibile azione concertata e preventiva di tutela dell’interesse pubblico della sicurezza e della legalità”.