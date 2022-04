Fitti abusivi, degrado e illegalità: nuovo blitz sulla Litoranea delle vacanze Eboli, controlli a Campolongo: "Necessario ripristinare la presenza dello Stato"

Il sindaco Mario Conte lo aveva annunciato: una delle priorità operative dell'amministrazione di Eboli sarà la bonifica della Litoranea. E dopo il primo blitz interforze dei giorni scorsi, questa mattina nuova verifica congiunta di polizia locale e carabinieri in località Campolongo.

Presente anche l'assessore con delega alla sicurezza Antonio Corsetto: «La priorità è il ripristino della legalità in un'area che nel corso del tempo è diventata terra di nessuno. Con il rispetto dovuto alle persone, continueremo la nostra azione a tutela dei cittadini onesti e dei turisti».

L'obiettivo è restituire decoro e vivibilità non solo a chi ci abita, ma anche garantire una cartolina adeguata ai turisti in arrivo come ogni anno nella stagione estiva.

Nel corso dei controlli è stata denunciata una donna di Gragnano che fittava in nero i suoi locali ed un extracomunitario per violazione dei sigilli.