Nocera Inferiore, sette raid in 4 mesi: domani riunione in Prefettura Il questore Ficarra: “Pronti al contrattacco. Disposto il potenziamento del commissariato”

Sette raid dall’inizio del 2022: e’ allarme sicurezza a Nocera Inferiore. In programma per domani mattina, alle 11:30,una seduta straordinaria del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico presso la Prefettura di Salerno. Dopo l’ultimo attentato ai danni di un ristorante in pieno centro città si cerca di correre ai ripari.

Per il questore di Salerno, Maurizio Ficarra di tratta di “fenomeni che purtroppo si stanno verificando con una ricorrenza che desta preoccupazione, ma noi siamo al contrattacco così come già avvenuto in situazioni analoghe e precedenti, sia dal punto di vista investigativo che con un rafforzamento delle squadre”.

Il questore, intervenuto a margine della sua partecipazione alle celebrazioni per il 77º anniversario della festa della liberazione a Salerno, ha fatto sapere di aver disposto un rafforzamento dei presidi del territorio con un potenziamento del commissariato di polizia di Nocera Inferiore. “Metteremo in campo gli uomini e le energie migliori”, ha assicurato.