Incendio in casa: il sindaco interviene per spegnerlo e salva un'anziana Utilizzati estintori del Comune e dei negozi della zona: tanta paura ma nessun ferito

Momenti di concitazione e paura nel primo pomeriggio a Scala, in Costiera Amalfitana, dove ha preso fuoco parte di un'abitazione di via Crostarosa.

Le fiamme, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate dalla cucina: in casa vive, da sola, una donna. A far scattare l'allarme sarebbero stati i residenti della zona, che hanno notato il fumo nero alzarsi dall'edificio. A quanto risulta, pare sia stato dimenticato acceso un fornello della cucina.

Sul posto i primi ad intervenire, oltre al fratello della signora e ad alcuni residenti, anche il sindaco Luigi Mansi ed il consigliere Pietro Staiano che hanno portato con sé gli estintori recuperati dal Comune e da altri negozi.

Il rogo, che per fortuna non ha interessato anche altre zone della casa, è stato domato. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza lo stabile ed evitare conseguenze peggiori.