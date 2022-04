Un altro blitz anti-illegalità sulla Litoranea: scoperto meccanico abusivo Un 33enne marocchino è stato denunciato dopo i controlli congiunti tra carabinieri e vigili

Proseguono le attività di verifica sulla Litoranea di Eboli, che fin dai primi giorni dopo il suo insediamento il sindaco Mario Conte ha inserito in cima alle priorità dell'attività amministrativa. Puntando, ovviamente, sul ripristino della legalità e del contrasto ad ogni forma di illecito.

L'ultima attività - che ha visto impiegati, ancora una volta in maniera congiunta, carabinieri e polizia locale - ha portato alla denuncia di un 33enne marocchino che dovrà rispondere di esercizio abusivo dell'attività di rottamatore e meccanico. L'officina illegale è stata sequestrata.

Come se non bastasse, gli investigatori hanno contestato anche violazioni in materia ambientale: l'attività messa in piedi a Campolongo, sversava olio di scarto direttamente nel terreno. L'area, di circa 500 metri quadrati, è stata sequestrata.