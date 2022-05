Giallo a Nocera: attentato contro lo studio di avvocati, ex assessori Solidarietà di Camera Penale e Ordine. Tre dei cinque avvocati sono stati amministratori comunali

Torna a risuonare forte l'allarme della criminalità a Nocera Inferiore. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, nella città dell'Agro si è verificato l'ottavo attentato da inizio anno. L'intimidazione, stavolta, è stata indirizzata ad uno studio associato di avvocati che ha sede in via Napoli. Il fatto è stato scoperto ieri pomeriggio da uno dei professionisti che, nel recarsi in ufficio, ha notato un foro sulla porta d'ingresso dello stabile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, insieme ai colleghi della scientifica, per i rilievi tecnici. Tre dei cinque avvocati, tra l'altro, in passato hanno ricoperto il ruolo di assessore nei comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Roccapiemonte. Gli investigatori, per il momento, non escludono alcuna pista e lavorano a tutto campo per provare a risalire al responsabile.

Nel frattempo il mondo dell'avvocatura si è schierato al fianco dei professionisti che hanno subito l'intimidazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, nell'esrpimere solidarietà, «si vede costretto – ancora una volta ed a distanza di poco tempo – a stigmatizzare un nuovo grave tentativo di condizionamento e di intimidazione subito da alcuni suoi iscritti e, quindi, a ribadire la propria ferma condanna ad ogni forma di violenza perpetrata nei confronti degli Avvocati, la cui funzione di ultimo baluardo a difesa dei diritti dei cittadini non può tollerare alcun tipo di aggressione o minaccia. Non si possono e non si devono sottovalutare questi episodi che, oramai sempre più frequentemente, si stanno verificando nei confronti di appartenenti alla nostra categoria e che, purtroppo, rappresentano il segnale di un sistema di violenza e prevaricazione sempre più diffusi. Il Consiglio ripone piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, chiedendo il massimo impegno affinché sia fatta luce sul grave episodio e vengano assicurati alla giustizia gli autori del deplorevole gesto perpetrato ai danni dei nostri iscritti», si legge in una nota a firma del presidente Guido Casalino.

Vicinanza ribadita anche dalla Camera Pena di Nocera Inferiore. «La Camera Penale di Nocera Inferiore esprime la propria solidarietà e vicinanza ai colleghi che nella giornata di ieri sono stati oggetto di un vile atto intimidatorio, ed invita le Autorità preposte ad intensificare la propria attività preventiva sul territorio affinché venga garantito l’effettivo esercizio da parte dell’avvocatura delle proprie funzioni di rango costituzionale, tra le quali, si ricordano, la garanzia del diritto alla libertà e sicurezza e all’inviolabilità della difesa dei cittadini».