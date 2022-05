Nocera, Cirielli (FdI): Da Lamorgese nessuna risposta alle mie interrogazioni "L'ennesimo episodio preoccupante, sono ben otto dall'inizio dell'anno"

“Esploso un colpo di pistola contro la porta d’ingresso di uno studio legale. L’ennesimo preoccupante episodio criminale a Nocera Inferiore. Un’escalation delinquenziale che si perpetua da cinque mesi ormai. Tra spari e bombe, dall’inizio dell’anno si sono registrati ben otto spregevoli atti di intimidazione, nell’assoluto silenzio del ministro Lamorgese alla quale, tra febbraio e aprile scorsi, ho presentato ben tre interrogazioni parlamentari proprio per sapere quali urgenti iniziative il governo intendesse adottare al fine di ripristinare la massima sicurezza in questa città. Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta”.

Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Il Partito Democratico è direttamente responsabile di questo fallimento, proteggendo politicamente la titolare del dicastero dell’Interno perché porta avanti politiche migratorie mirate a sostituire gli italiani, nel tentativo di trovare nuovi voti al proprio partito. Sanno

bene che gli italiani non voteranno più Pd”, conclude Cirielli.