Eboli: furto in casa di un medico, portata via la cassaforte La proprietaria era nell'abitazione

Momenti di paura a Eboli, in località Grataglie. Dei malviventi si sono introdotti in un'abitazione con la proprietaria ancora in casa. La donna, un medico, si trovava nella tavernetta mentre i ladri sono riusciti a trovare la cassaforte e portarla via. Bottino una grande quantità di oro e argento. Si indaga.