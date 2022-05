Prega sulla tomba del figlio e le rubano la borsa E' successo ad una donna al cimitero di Eboli

Sta provocando sdegno e polemiche quanto accaduto al cimitero di Eboli. Una donna, che stava pregando sulla tomba del figlio morto in un incidente stradale, è stata derubata della sua borsa. La aveva poggiata vicino alla lapide allontanandosi per prendere l'acqua per i fiori alla fontana, al suo ritorno l'amara scoperta: la borsa con all'interno denaro e documenti era sparita. A denunciare quanto accaduto è stato proprio l'altro figlio della signora sui social, un post che ha provocato grande sdegno e polemiche.