Nocera, rogo in un allevamento, morti carbonizzati 13 cagnolini Si indaga per ricostruire la vicenda

A Nocera Inferiore, per cause ancora da accertare, si è verificato un rogo in un allevamento di cani di razza Amstaff. 13 cani esemplari, di cui 9 cuccioli, sono morti carbonizzati nell'incendio. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, l'Asl, la Polizia Municipale e i carabinieri, per i rilievi. Domate le fiamme le carcasse degli animali sono state sequestrate.

Si indaga per chiarire la causa dell'incendio che potrebbe essersi sviluppato in seguito ad un corto circuito.