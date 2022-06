Terremoto al tribunale di Nocera Inferiore: Robustella lascia la presidenza Cirielli: “Dovrebbero dimettersi De Luca e tutti i parlamentari di maggioranza”

Grave carenza di personale relativa al numero di magistrati e cancellieri: questa la motivazione alla base della decisione del presidente del Tribunale di Nocera Inferiore Antonio Sergio Noberto Robustella che ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

Un problema segnalato da tempo e che proprio negli ultimi giorni aveva visto una nuova mobilitazione degli avvocati alla quale avevano partecipato anche diversi amministratori del territorio. "Il Tribunale di Nocera Inferiore è un punto di riferimento importante per l’Agro nocerino sarnese e non solo, ma sta attraversando ultimamente un vero e proprio collasso. Servono urgentemente magistrati e cancellieri", avevano sottolineato.

In merito alla vicenda si è espresso anche il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

“È inaccettabile che un magistrato della levatura del dottor Antonio Sergio Robustella debba essere costretto a lasciare l’incarico di presidente del Tribunale di Nocera Inferiore perché abbandonato dalle istituzioni, lasciato solo e inascoltato nei suoi appelli per tentare di restituire dignità a quel Palazzo di Giustizia, fondamentale in un’area così delicata perché ad alta densità criminale. Piuttosto, dovrebbero dimettersi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e i parlamentari di maggioranza, attesa l’assurda e inqualificabile indifferenza del Governo e del ministro della Giustizia, Marta Cartabia. La mia solidarietà e vicinanza al dottor Robustella, innanzitutto, e a tutti coloro che ogni giorno – tra magistrati, personale dirigenziale e amministrativo - con grandissime difficoltà, criticità ed enormi disagi, continuano a lavorare per garantire livelli minimi di funzionalità ed efficienza”, conclude Cirielli.