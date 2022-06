Eboli, incidente stradale nei pressi del cimitero: ferita una 37enne La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco

Incidente stradale ieri nei pressi del cimitero di Eboli, un'automobile, per cause ancora non chiare, è finita fuori dalla carreggiata, impattando contro una recinzione in via Pertini e poi facendo un volo di oltre tre metri, finendo la sua corsa su in un terreno agricolo.

La conducente 37enne è stata tratta il salvo dai vigili del fuoco intervenuti, che la hanno affidato alle cure dei sanitari, fortunatamente non ha riportato gravi ferite. I vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.