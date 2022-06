Aversana: si sente male mentre è alla guida dell'auto, muore 66enne Inutili i soccorsi

Un 66enne, originario della provincia di Caserta, ha perso la vita sull’Aversana, all’altezza di Pontecagnano Faiano. L'uomo ha avvertito un malore mentre stava guidando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non sono riusciti però a rianimarlo. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso. Al via rilievi e indagini da parte della polizia municipale.