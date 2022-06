Eboli, grave incidente stradale: 40enne in Rianimazione Il malcapitato era alla guida della sua Smart, è finito in una cunetta

Incidente stradale a Eboli in località Campolongo. Un 40enne del posto è uscito fuori strada, non è chiaro come sia accaduto, mentre era alla guida della sua Smart, finendo in una cunetta al lato della strada.

Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno estratto il malcapitato dalla vettura. Le sue condizioni sono parse subito serie. Il 40enne ha riportato gravi ferite nel violento impatto. E' stato condotto dai sanitari del 118 in ospedale, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Avrebbe riportato un'emorragia cerebrale e diverse fratture. Ai carabinieri il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.