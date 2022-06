Più sicurezza, nuovo blitz a Campolongo: sequestrata droga e pioggia di sanzioni Impiegate 12 pattuglie con 24 uomini e un elicottero. Sindaco Conte: "Continuiamo su questa strada"

Prosegue l’azione per la sicurezza ed il contrasto alla criminalità in litoranea a Salerno. Nuovi e potenziati controlli hanno interessato la fascia costiera e non solo. Nella giornata di ieri, un altro blitz è stato effettuato a Campolongo, in sinergia dalle Forze dell’Ordine.

Sono state impiegate 12 pattuglie con 24 uomini e un elicottero. Nel corso dell'operazione sono state elevate numerose contravvenzioni, i controlli hanno portato anche al sequestro di stupefacenti.

Il primo cittadino di Eboli, Mario Conte ha coluto ringraziare pubblicamente il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio, il comandante provinciale dei carabinieri Gianluca Trombetti, il comandante generale della Guardia di Finanza Oriol De Luca, il comandante della compagnia di Eboli capitano Emanuele Tanzilli, per l’impegno profuso.

Dopo l'incontro in prefettura avvenuto lo scorso 14 giugno si conferma una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio.

"Confidiamo che venga mantenuta anche la promessa di rafforzare la caserma dei carabinieri e che si possa attivare l’operazione “Strade Sicure”. La presenza dello Stato rende la cittadinanza più sicura e costituisce un deterrente fondamentale nei confronti delle attività criminose sul nostro territorio. Continuiamo su questa strada", le parole della fascia tricolore.