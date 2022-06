Raccoglie la frutta da un albero, 73enne avverte un malore, cade e muore Il decesso è avvenuto in un fondo agricolo a Giffoni Valle Piana

Intorno alle 13 di oggi a Giffoni valle Piana in via degli Agrumeti su un fondo agricolo è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di Pontecagnano Faiano, il 73enne Aniello Landi. L'uomo stava raccogliendo dei frutti da un albero, quando, forse a causa del fortissimo caldo o di un malessere improvviso, è caduto giù dall'arbusto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. A causare il decesso molto probabilmente è stato un malore fulminante. La salma è stata consegnata ai familiari per i funerali.