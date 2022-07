Scoperto con hashish, cocaina e una pistola: arrestato un uomo ad Eboli In azione il personale del commissariato di Polizia di Stato di Battipaglia

Lotta allo spaccio nel Salernitano. Lo scorso 1 luglio gli agenti di polizia del commissariato di Battipaglia hanno arrestato un uomo, residente nel Comune d Eboli, colto in flagranza di reato.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, in un locale abbandonato adiacente l'abitazione dell'uomo, sono stati scoperti diciannove panetti di hashish, per circa 2,3 kg e circa 51 grammi di cocaina suddivisa in più di 120 involucri, già pronti per essere ceduti al dettaglio, nonché, una pistola illegalmente detenuta, due caricatori e 84 cartucce.