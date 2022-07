Veicolo in fiamme a Sicignano: traffico bloccato sull'A2 Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine

Paura questa mattina sull'A2 “Autostrada del Mediterraneo” dove il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione sud, a Sicignano degli Alburni, a causa di un veicolo in fiamme. Ancora da ricostruire le cause del rogo, divampato intorno alle 8.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.