Maxi-rissa a Torrione: un giovane in ospedale, identificati tutti i protagonisti E' accaduto la scorsa notte in piazza Giancamillo Gloriosi

Ennesima notte di violenza a Salerno. Era da poco trascorsa l'una quando una quindicina di ragazzi sono venuti alle mani in piazza Giancamillo Gloriosi, nel quartiere Torrione. La rissa, da quanto si apprende, è scaturita per futili motivi. La banale discussione, però, è ben presto degenerata: un gruppo di almeno dieci ragazzi si è, infatti, scagliato contro due ragazzi. Ad avere la peggio è stato uno di questi che, negli istanti concitati, è caduto ed ha battuto la testa a terra. Trasportato in ospedale è stato sottoposto agli accertamenti del caso per un possibile trauma cranico. Tutti i partecipanti alla rissa sono stati prontamente identificati dalla Polizia, già presente in zona per garantire il piano di sicurezza legato all'organizzazione della Notte Bianca. L'episodio, inoltre, ha riacceso i riflettori sul fenomeno della violenza giovanile: negli ultimi tempi, infatti, anche nella città di Salerno sono sempre più frequenti fatti di cronaca – alcuni dei quali molto gravi - che vedono coinvolti i giovanissimi.