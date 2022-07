Eboli, 46enne dimesso dall'ospedale si sente male e muore in casa Sul caso aperta un'inchiesta, si attendono i risultati dell'autopsia

Dimesso dall’ospedale, torna a casa e muore. Aperta un’indagine sul decesso del 46enne N. S. deceduto nella sua abitazione in via Pio XII al rione Paterno a Eboli. L’uomo era stato sabato sera in ospedale. Sarebbe stato dimesso dopo una serie di accertamenti. Poi all'alba di domenica mattina si è sentito male.

Il 46 enne avrebbe chiamato il figlio a telefono, dicendo di non sentirsi bene. Si sarebbe anche sporto fuori dalla finestra per chiedere aiuto.

All'arrivo delle due ambulanze del 118 sul posto per il 46enne non c'era più nulla da fare. E' stato rinvenuto senza vita dai soccorritori dopo che i vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell'abitazione. La salma è stata posta sotto sequestro. Si trova nell'obitorio del nosocomio ebolitano in attesa dell'autopsia che potrà chiarire le cause della morte.