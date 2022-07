Battipaglia, pizzeria incendiata nella notte: indaga la Polizia Rinvenute bombolette di gas che sarebbero state utilizzate per innescare l'incendio

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia sono al lavoro per far luce sull'incendio divampato nella notte tra domenica e lunedì in una pizzeria della città della Piana del Sele. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto intorno alle 4 ed ha interessato un locale di via Ripa. Le fiamme hanno mandato in frantumi la vetrata della pizzeria ed hanno lambito i tavoli e le sedie all'interno del locale. Dai primi accertamenti appare chiara la matrice dolosa dell'incendio: i poliziotti, guidati dal vice questore Giuseppe Fedele, hanno rinvenuto delle bombolette di gas che sarebbero state utilizzate per innescare l'incendio. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente. Dai rilievi effettuati, infatti, non risultano danni irrimediabili alla struttura. I poliziotti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili ai fini investigativi. Nelle prossime ore, inoltre, sarà ascoltato il titolare dell'attività - che, al momento, è fuori città - per provare a capire se abbia avuto problemi con qualcuno nel recente passato.