Fabbricavano bombe da guerra: 4 arresti tra Salerno e Napoli L'operazione della Dia arriva in risposta degli attentati dinamitardi nell'agro

Fabbricavano bombe da guerra tra Salerno e Napoli, quattro arresti nella notte, in azione personale della Sezione D.I.A. di Salerno. Esuesuita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura della Repubblica per reati inerenti la fabbricazione di materiale esplodente da guerra.

La Sezione Operativa D.I.A. di Salerno, ha svolto una articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di alcune persone residenti nei comuni della provincia di Salerno e di Napoli. E' riuscita così a intercettare e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di esplosivo, in parte racchiuso in un ordigno, costruito da una persona di Scafati con la complicità di altri sodali.

Le attività investigative – attraverso numerosi servizi di osservazione, attività tecniche e videosorveglianza – hanno consentito di riscontrare la responsabilità nei confronti di cinque persone pluripregiudicate che avrebbero preso parte alla fabbricazione di un ordigno esplosivo da guerra del peso complessivo di 3,4 chili, detenendo molteplici elementi esplosivi, pronti per la fabbricazione altri ordigni (17 artifizi pirotecnici in gergo denominati spolette, 140 centimetri di miccia pirotecnica alla polvere nera 3,6 chili di miscuglio di polvere pirotecnica di colore grigio e 8,4 chili di perclorato di potassio in polvere).

Disposta la misura della custodia cautelare in carcere per due indagati e degli arresti domiciliari per altri due, eseguite numerose perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura. L’operazione arriva in risposta degli attentati dinamitardi registratisi negli ultimi tempi nel territorio dell’agro nocerino.