Impatto fatale a Sant'Egidio del Monte Albino, auto contro scooter: muore 18enne Inutili i soccorsi. Seconda tragedia nel Salernitano in poche ore

Le strade del Salernitano tornano a tingersi di rosso per la seconda giovane vittima nell'arco di poche ore. Un tragico venerdì per la provincia. Questo pomeriggio un nuovo impatto mortale a Sant'Egidio del Monte Albino.

L'incidente si è verificato in via Aniello Califano: a perdere la vita un giovane, di 18 anni. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto che ha visto coinvolti lo scooter a bordo del quale viaggiava il ragazzo ed un'auto, che si è ribaltata.

Troppo gravi le ferite riportate, sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. Indagini in corso, spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto. Tanto dolore.

Si tratta del secondo tragico sinistro nell'arco di poche ore. Questa mattina si è verificato un incidente anche nei pressi di Eboli. A scontrarsi, anche in un questo caso, uno scooter e un'auto. L'impatto è stato fatale per il centauro: un ragazzo di 28 anni.